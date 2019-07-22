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22.07.2019 - 22:38| AA

Eski Devlet Bakanı Emre son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski siyasetçi ve devlet adamı Süleyman Arif Emre, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Devlet Bakanı Emre son yolculuğuna uğurlandı

 

Emre için, Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Emre'nin yakınları ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ile Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Mehmet Recai Kutan ile Oğuzhan Asiltürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasi katıldı.

Cenaze namazının öncesinde Emre'nin çocukları taziyeleri kabul etti.

Emre'nin cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Akşam vakti kılınacak namazın ardından, aynı camide Emre'nin duasının yapılacağı, taziyelerin kabul edileceği öğrenildi.

Hürriyet Partisi ile siyaset hayatına başlayan Emre, 1965 yılında milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Emre, 1974 ve 1977 yıllarında kurulan koalisyon hükümetlerinde devlet bakanlığı görevini yürüttü. 1995 yılında Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili seçilen Emre, en yaşlı üyesi olduğu için TBMM'nin açılışını gerçekleştirerek, bir süre Meclis Başkanlığı yaptı.

Emre, son olarak Saadet Partisi'nden milletvekili seçilmişti.

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