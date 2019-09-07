‘FETÖ evinde Altıntaş da vardı’

Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un FETÖ üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından katledilmesiyle ilgili 11’i tutuklu 28 sanığın yargılandığı davaya Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Dün görülen beşinci duruşmada sanıklar iddiaları reddetti. Duruşmada video konferans sistemiyle tanık olarak dinlenen eski polis Saatçi ise, “Sanıklardan Kaan Bülbül’ü aynı polis okulundan tanıyorum. 17-25 Aralık’tan önce birkaç defa Bülbül’ün davetiyle FETÖ mensuplarına ait eve iki ya da üç kez gittim. Evde aynı sınıfta olduğumuz Mevlüt Mert Altıntaş da vardı. Mevlüt Mert, genelde Sercan Başar ile gezerdi” dedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 10 Ekim 2019’a erteledi.