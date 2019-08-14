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14.08.2019 - 07:54| KIVANÇ EL / Ankara

FETÖ’nün 217 okulu kapatıldı

FETÖ’nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasıyla mücadele için kurulan Türkiye Maarif Vakfı’nın temmuz ayı itibarıyla 217 FETÖ okulunu devraldığı açıklandı.

FETÖ’nün 217 okulu kapatıldı

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, vakfın 55 ülkede faaliyet gösterdiğini, 217’si devralınan olmak üzere toplam 291 okul ile faaliyetlerini sürdürdüğünü, öğrenci sayısının da 28 bin 703 olduğunu kaydetti.

723 milyon TL aktarıldı

Vakfın 1 Ağustos 2019 itibarıyla 55 ülkede faaliyet gösterildiğini belirten Prof. Dr. Birol Akgün, “Vakıf 34 ülkede 217’si FETÖ/PDY iltisaklı kurumlardan devralınanlar olmak üzere 1 yükseköğretim kurumu, 291 okul ile eğitim faaliyetlerini yürütmektedir” bilgisini paylaştı.

Kurulduğu 2016’dan bu yana vakfa devlet bütçesinden 723 milyon 200 bin TL aktarıldığını bildiren Akgün, vakfın topladığı bağışların tutarının ise 18 milyon 569 bin lira olduğunu belirtti.

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