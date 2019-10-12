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12.10.2019 - 07:50 |

Filistin’in asileri Babylon’da

Filistin’in asi sesleri” olarak anılan, müziği ve gece hayatını bir direniş pratiği haline getirmiş techno DJ’ler, MC’ler ve hip-hop prodüktörlerinden oluşan Palestine Underground; kolektif bünyesindeki Muqata’a, Jazar Crew, Oddz ve BLTNM ile bu akşam Babylon’a konuk oluyor.

Filistin’in asileri Babylon’da

Ramallah çıkışlı prodüktör, beatmaker ve MC Muqata’a, Ramallah Underground Collective’in kurucularından biri. Ramallah sahnesinin ön plandaki DJ ve prodüktörlerinden ODDZ ise yaklaşık 10 senedir düzenlediği etkinliklerle isminden bahsettiriyor. Hayfa çıkışlı DIY müzik ve sanat kolektifi Jazar Crew; müziği, sanatı ve eğitici içerikleri kullanarak Filistin sahnesini dünyaya tanıtıyor. Ramallah çıkışlı bağımsız plak şirketi BLTNM ise Fas’tan İran’a kadar tüm sanatçıların ve üretimlerin desteklenmesi amacıyla kurulan öncü bir plak şirketi.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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