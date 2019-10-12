Filistin’in asileri Babylon’da

Ramallah çıkışlı prodüktör, beatmaker ve MC Muqata’a, Ramallah Underground Collective’in kurucularından biri. Ramallah sahnesinin ön plandaki DJ ve prodüktörlerinden ODDZ ise yaklaşık 10 senedir düzenlediği etkinliklerle isminden bahsettiriyor. Hayfa çıkışlı DIY müzik ve sanat kolektifi Jazar Crew; müziği, sanatı ve eğitici içerikleri kullanarak Filistin sahnesini dünyaya tanıtıyor. Ramallah çıkışlı bağımsız plak şirketi BLTNM ise Fas’tan İran’a kadar tüm sanatçıların ve üretimlerin desteklenmesi amacıyla kurulan öncü bir plak şirketi.