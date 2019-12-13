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13.12.2019 - 15:40 | | AA

Fuat Oktay'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir."

Fuat Oktay'dan ABD'nin skandal kararına sert tepki!

Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil, tarih arşivleridir.

Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz, tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."

 

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