Füruzan okurlarıyla buluşuyor

Türk edebiyatının en büyük yazarları arasında yer alan ve bütün eserleri YKY tarafından yayımlanan Füruzan, YKY Loca’nın konuğu oluyor. Fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın, “Fotoğraf ve Edebiyat Sohbetleri” kapsamında objektifini bu kez Füruzan’a çevirdi, onun yaşamından sahneleri belgeleyen fotoğrafları bir görsel sunum haline getirdi. Özgünaydın, bu akşam önce bu fotoğrafları izleyicilerle paylaşacak ve ardından, Füruzan’la yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi yapacak. 19.00’da başlayacak etkinlik İFSAK’ın “Fotoğraf-Edebiyat Sohbetleri” dizisi kapsamında düzenleniyor.