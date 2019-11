‘Gölge öğretmen’ hayata geçiriliyor

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu, altı aylık çalışmasını tamamladı.

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, bir grup gazeteciye komisyonun çalışmalarını anlattı. Çelik, anne ve babası ölünce maaşlarının kız ve erkek çocuklarına verilmesi için düzenleme yapılacağını belirtti. Down sendromu ve otizm alanında nitelikli eğitimin önemini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

ÇALIŞMA SÜRECEK: Otizm, dünyada ve Türkiye’de de 59 doğumda 1 görülüyor. Önemli olan erken tanı, erken müdahale, erken eğitim. Önceden aileler ‘bu çocukta bir anormallik var’ diyor dışarıya söyleyemiyordu. Türkiye’de sosyal güvenlikte bazı haklar getirildikten sonra aileler RAM’lara gitmeye başladı.



KOLAYLAŞTIRICI KİŞİ: Dünya da, ‘bu çocuklar, normal çocuklarla okursa daha çok gelişir’ demiş. Buna kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi deniyor. “Mucize Doktor” dizisi bile çok faydalı oldu. Milli Eğitim, Aile ve Sağlık bakanlıkları ve YÖK’e gittik. Kaynaştırma eğitiminde ‘gölge öğretmen’ talebi yoğun vardı. Bakan Bey ona ‘kolaylaştırıcı kişi’ diyor. Bunu gündemlerine aldılar ve hayata geçirilecek. Çocuğa ve aileye danışmanlık yapacak, gerekirse derse de girecek. Bunu bakanlık belirleyecek. Özel eğitim öğretmeni açığımız var, bunu YÖK’e aktardık.

MESLEK İÇİN YENİ MODEL: Üniversiteye giden çocukların artması talebimiz oldu. E-KPSS’ye ilişkin önerilerimiz oldu, ayrı sorular sorulması yönünde. Hangi soruların sorulmaması için örnekler verdik. Onlar da ÖSYM ile çalışacaklar. Bu çocuklarımız için alanlar belirlemek lazım. RAM’lar çocuğun sağlık ve eğitim yönünü belirliyor. Şimdi yeni modelde çocuğun mesleğini de yönlendirmesini öneriyoruz.



Engelsiz Veri Bankası



İSTİHDAM SÖZÜ: Emeklilik haklarıyla ilgili bazı kolaylaştırıcı düzenlemeler öneriyoruz. Cumhurbaşkanlığı’nda bir koordinasyon merkezi oluşturulması gibi önerimiz var; engellilerle ilgili olarak. Kırşehir, Konya, Kocaeli, İstanbul, Kayseri, Trabzon’u ziyaret ettik. Konya, Kayseri, Kocaeli ve İstanbul’a istihdam nedeniyle gittik. İstihdam için sözler verdiler. Kocaeli’nde tüm engelli grupları tespit edilmiş, adına Engelsiz Veri Bankası denmiş. Bu modeli Cumhurbaşkanımıza da önereceğiz. Tüm illere Engelsiz Veri Bankası kurulmasını önereceğiz.