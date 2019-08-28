Görünmez uçak: SU-57

5. nesil Su-57’ler, Türkiye’nin S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması sonucu alternatif olarak düşündüğü savaş uçakları arasında yer alıyor. Uçağın hayalet uçak özellikli, tek kişilik, çift motorlu jet avcı uçağı olması ve Rusya’ya hizmette ilk operasyonel hayalet teknolojisini kullanacak şekilde planlanıyor. Hava üstünlüğü ve saldırı görevleri için tasarlanmış çok maksatlı avcı uçağı, süper seyir, görünmezlik, süper manevra özelliklerine sahip. Saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza ulaşan SU-57, 5.8 saat uçarken, F-35’te bu süre 2 saat 36 dakika. SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor. Yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. Havacılık, uzay ve savunma politikaları uzmanı, akademisyen Arda Mevlütoğlu SU-57’nin Rusya Federasyonu’nun geliştirdiği ilk beşinci nesil savaş uçağı olduğunu, aynı zamanda SSCB’nin yıkılmasından bu yana sıfırdan tasarlanıp geliştirilmiş ilk muharip uçak olduğumu belirtti.