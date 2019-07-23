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23.07.2019 - 12:44| DHA

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Göz açtırmıyorlar...

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilere havadan, su üstünden ve su altından refakat eden unsurların görüntülerini paylaştı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı! Göz açtırmıyorlar...

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan Türk gemilere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca havadan, su üstü ve altından sürekli refakat edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan Bayraktar TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor" denildi.

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