Güzide Mercan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Güzide Mertcan'ın eşi kim?

MasterChef'te bugün yarı final heyecanı yaşandı. Cemre, Alican ve Güzide finale çıkmak için yarıştılar. Güzide 2. tur öncesi gözyaşına boğulurken hakkındaki bilgiler yine gündem oldu. Peki, Güzide Mercan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

MASTERCHEF TÜRKİYE GÜZİDE MERTCAN KİMDİR?

Güzide Mertcan, 31 yaşında. Eğitimini Manisa ve İzmir’de tamamlayan Güzide Mertcan’ın asıl mesleği estetisyenlik ancak ablasıyla birlikte tekstil işleriyle uğraşıyor.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ KİM?

Mustafa Mertcan ile evli olan Güzide Mertcan, aynı zamanda 3 çocuk annesi.

MASTERCHEF GÜZİDE'NİN EŞİ MUSTAFA MERTCAN KİMDİR?

1981 yılında Kastamonu’da doğan Mustafa Mertcan, Üniversite döneminden itibaren ilgi duyduğu Simülatör alanında ilk girişimini yine okul yıllarında yaptı. Uzun yıllar üzerinde çalıştığı simülatörün ilk piyasaya sürümünü 2009 yılında gerçekleştirdi. Kurucusu olduğu şirketi Dof Robotik A.Ş. tüm dünyada 40 dan fazla ülkede 300 den fazla Hareketli Sinema satışı yaparak sektörün en büyüklerinin yanına adını yazdırdı. Şirketi 2011 yılından itibaren yurtdışına açılarak kısa sürede Eğlence Endüstrisinin önde gelen firmaları arasına girdi. Yeni teknoloji ve trendleri yakından takip ederek, yenilikler konusunda öncü olmak bakış açısıyla gelişmiş, üst düzey ve teknoloji bakımından yoğun ürünler üreterek yurtiçi ve yurtdışında şirketine birçok başarı ve ödül kazandırdı. Son olarak 2016 yılının Kasım ayında eğlence endüstrisinin en büyük organizasyonu IAAPA’dan “Brass Ring Award” ödülü alarak dünyada sektörü domino eden oyuncular listesine girdi.