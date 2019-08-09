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09.08.2019 - 18:56

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 10 Ağustos Cumartesi hava sıcaklıkları

Kurban Bayramı tatili gün itibariyle başlıyor. Yarından itibaren 5 günlük tatilin tadını çıkaracak milyonlarca vatandaş şimdiden hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. İşte yurt genelinde 10 Ağustos Cumartesi hava sıcaklıkları...

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 10 Ağustos Cumartesi hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ANKARA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık

İZMİR 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
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