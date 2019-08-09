Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 10 Ağustos Cumartesi hava sıcaklıkları
Kurban Bayramı tatili gün itibariyle başlıyor. Yarından itibaren 5 günlük tatilin tadını çıkaracak milyonlarca vatandaş şimdiden hafta sonu hava durumu nasıl olacak sorusunun cevabını arıyor. İşte yurt genelinde 10 Ağustos Cumartesi hava sıcaklıkları...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANKARA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık