Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 10 Ağustos Cumartesi hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/ sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 22°C, 32°C Az bulutlu ve açık



ANKARA 17°C, 33°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 22°C, 37°C Az bulutlu ve açık