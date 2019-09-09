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09.09.2019 - 15:02| DHA

Hulusi Akar'ın acı günü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hayatını kaybeden halasının oğlu Mehmet Maraşlıoğu (71) için Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Hulusi Akar'ın acı günü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın halasının oğlunun cenaze törenine,Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Milletvekilli Hacı Özkan ile Maraşlıoğlu Ailesi ve yakınları katıldı.

Törende Bakan Akar, Maraşlıoğlu’nun tabutuna uzun süre omuz verdi. 3 çocuk babası Maraşlıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Mezitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

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