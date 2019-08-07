Hususi pasaport nedir, nasıl alınır? Hususi (Yeşil) pasaportu kimler alabilir?

Yeşil pasaport ya da diğer adıyla hususi pasaport. Bu pasaport çeşidi belirli insanlara veriliyor. Peki yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır?

Yeşil pasaport nedir? Yeşil pasaport nasıl alınır?

Pasaport çeşitlerinden biri olan yeşil pasaportun kendine has özellikleri ve kolaylıkları var. Belirli statüdeki insanlara veriliyor ve hak sahibinin ailesi de yararlanabiliyor.

Yeşil pasaport nedir?



Bordo pasaporttan farklı olarak maksimum 5 yıl geçerlilik süresine sahip olan yeşil pasaport, dolaşım gücü açısında da daha fazla kolaylıklara sahiptir.

Yeşil pasaport sahibi biri 160'ı aşkın ülkeye vizesiz olarak gidebilir.

Yeşil pasaport kimlere verilir?

Kamu görevlileri ve eski bürokratların öncelikli olduğu yeşil pasaport, sözleşmeli devlet memutları ve 1'inci, 2'nci, 32üncük adro memurlara da verilebilir. TBMM'nin eski üyeleri, görev süresi boyunca il, ilçe belediye başlanları, devlet sporcuları da yeşil pasapor alabiliyor.

Yeşil pasaport nasıl alınır?

Yeşil pasaport alma kriterlerine karşılayan kişilerin ihtiyacı olan evraklar ve başvuru yerleri şöyle:

1- İçişleri Bakanlığı’na yazılmış olan 1 adet talep yazısı.

2- Çalışan biriyseniz talep yazısını ilk olarak çalıştığınız kuruma onaylatmanız gerekiyor.

3- Nüfus cüzdanı aslı

4- Pasaport aslı

5- 2 adet biyometrik vesikalık fotoğraf

6- Engelli ya da reşit olmayan kimseler için muvafakatname

7- Defter bedeli dekontu

Yeşil pasaport ücreti ise belge bedeli olarak tahsil ediliyor ve güncel fiyatı 133,5 lira.