İlk ‘taşkın müzesi’ Trabzon’da açılacak

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu ifade ederek, bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ülkedeki taşkın olaylarına dikkati çekmek ve halkı bilinçlendirmek için dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başlandığını belirtti.