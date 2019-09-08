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08.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

İlkokullulara görme taraması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen tarama programı ile aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, 0-3 aylık bebeklerin 3. ay izleminin sonuna kadar, 36-48 aylık çocukların 5. izlemi içerisinde ve ilköğretim çağındaki çocukların 1. sınıfa başlayacağı yıl görme taraması yapılacağını açıkladı.

İlkokullulara görme taraması

Koca, yenidoğan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarını kapsayan, “Ulusal Görme Taraması Programı Genelgesi”ni hazırlayıp 81 ile gönderdiklerini belirterek, bu taramaları aile hekimleri yapacak” dedi.
 

Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.
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