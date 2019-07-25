25.07.2019 - 17:46| AA
İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi
Kalp krizi geçiren İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, tedavi altına alındı.
Tolunay'ın makam odasında bulunduğu sırada rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edild
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tolunay İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tolunay, Defne ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.
Anjiyo yapılan Tolunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
50 kilo altınla kayıplara karıştıKonya’da uzun yıllar kuyumculuk yapan bir kişi, ucuz altın satış günü iddiasıyla başlattığı kampanyada altın toptancısı firmalarından ve vatandaşlardan topladığı yaklaşık 50 kilo altın ile kayıplara karıştı. Topladığı altınlarla kayıplara karışan kişinin iş yerine gelerek 10 saniye içerisinde iki bavul altın ile çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.