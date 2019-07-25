İskenderun Emniyet Müdürü Tolunay kalp krizi geçirdi

Tolunay'ın makam odasında bulunduğu sırada rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edild

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tolunay İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tolunay, Defne ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Anjiyo yapılan Tolunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.