İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İşte İSPARK fiyatları

İSPARK ücretleri ne kadar oldu? İBB yönetimi Avrupa ve Anadolu yakaları için ayrı ayrı zam kararı aldı. İBB 2020 yılı ücret tarihlerini belirledi. Yeni tariflere yüzde 15'e varan zam yapıldı.

İSPARK OTOGAR VE KATLI OTOPARK FİYATLARI

Büyük İstanbul Otogarı’nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.

Kapalı katlı otoparkların ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12.50 liraya çıktı.

İSPARK YOL KENARLARI ÜCRETLERİ

Yol kenarı otoparklarında ise 12 TL'lik ücret 14 TL'ye yükseltildi.

MEZARLIK FİYATLARINA ZAM

İBB tarafından hazırlanan zam tarifesine göre; Tabutlu defin 300 TL'den 350 TL'ye yükseltildi. Karacaahmet, Çengelköy, Nakkaştepe, Zincirlikuyu, Ulus ve Aşiyan'ın içinde bulunduğu 1'inci bölge mezarlıklarda boş mezar yeri 30 bin TL'den 34 bin TL'ye yükseldi.