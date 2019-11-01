İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşten çıkarılan vatandaşlar 3 yıl içerisinde en az 600 gün çalıştıkları takdirde işsizlik maaşı almaya hak kazanıyorlar. İşsizlik maaşının yatırılma tarihi hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar şimdi "İşsizlik maaşı ne zaman yatar?" sorusuna cevap arıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde yatıyor. Eğer bu tarih hafta sonuna denk geliyorsa maaşlar pazartesi günü itibarıyla hesaba geçiyor. Öte yandan nöbetçi PTT'ler varsa buralardan maaş çekilebiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurabilirler.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bir sigortalı çalışanın uğradığı gelir kaybını önlemek ya da en aza indirmek adına, kendisinin ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından ödenen maaştır. Belirli şartları yerine getiren işsizler bu maaşı almaya hak kazanır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

– İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmalıdır,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır.

Bu şartların sağlanması halinde işsizlik maaşından yararlanılmaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİR?

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik maaşı ödenir.

İŞSİZLİK MAAŞINI NE KADAR SÜREYLE ALABİLİRSİNİZ?

600 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 180 gün(6 ay), 900 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 240 gün(8 ay) ve 1080 gün işsizlik sigortası primi ödeyenler 300 gün(10 ay) süresince işsizlik maaşı alabiliyor.