İstanbul'da hareketli dakikalar! Şüpheli vurularak yakalandı

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, dört kişi yaralandı.









Olay yerine gelen polis kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden biri elindeki silahla doldur boşalt yaptığı sırada, polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.