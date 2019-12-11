MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da hareketli dakikalar! Şüpheli vurularak yakalandı
ABONE OL
11.12.2019 - 23:40 | | DHA

İstanbul'da hareketli dakikalar! Şüpheli vurularak yakalandı

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis, elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Şüpheli vurularak yakalandı

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, dört kişi yaralandı.

İstanbulda hareketli dakikalar Şüpheli vurularak yakalandı


Olay yerine gelen polis kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ekipler havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden biri elindeki silahla doldur boşalt yaptığı sırada, polis tarafından bacağından vuruldu. Yaralı şüpheliyi buradan kaçırmak isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Yaralı şüpheli hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    "Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

    Sıradaki Haber