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21.10.2019 - 15:37 | | AA

İstanbul'da su kesintisi

Arnavutköy, Sultangazi ve Eyüpsultan'da 23 Ekim'de bazı bölgelere 12 saat su verilemeyecek.

İstanbul'da su kesintisi

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, isale hattında gerçekleştirilecek deplase ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 23 Ekim Çarşamba günü 10.00 ile 22.00 arasında Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesi ve Devlet Hastanesi'nde su kesintisi yaşanacak

Aynı gün ve saatte, Sultangazi'de Malkoçoğlu, İsmetpaşa, Cebeci, Eski Habipler ve Yayla mahalleleri ile askeri bölge, Eyüpsultan'da da Pirinççi Mahallesi su alamayacak.

5 bin lira harcayıp bu hale getirdi! Gören şaşırıyor...Ordu'nun Korgan ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ercan Yuğnük'ün, "pat pat" tabir edilen tarım aracına taktırdığı ışık ve ses sistemi görenlerin ilgisini çekiyor.
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