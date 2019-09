İşte Erdoğan'ın anlattığı Türkiye'nin Güvenli Bölge Planı: 1 milyon Suriyeli 10 ilçe, 140 köy

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda dünya liderlerine anlattığı, “Güvenli Bölge” planın ayrıntıları ortaya çıktı. Erdoğan’ın BM’de kitapçık olarak da dağıttığı “Güvenli Bölge” planında şu detaylar yer alıyor:



Plana göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak.



Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, iki cami, 16 derslikli iki okul, bir gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek. Köylerde her haneye arazinin büyüklüğüne göre, bir dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek.









İçinde her şey olacak



İlçelerin her birinde otalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, bir merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli sekiz okul, bir lise, iki kapalı spor salonu, beş gençlik merkezi, bir küçük stat, dört mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile sekiz ilçede 10 yataklı, iki ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar gerçekleştirilecek.



Bir köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82,6 milyon metrekare, bir ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92,6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca tarımsal amaçlı arazi dağıtım için ise 140 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç olacak.









151 milyarlık maliyet



Her bir köyde bin konut, 140 köyde 140 bin konut yapılacak. Her bir ilçede ise 6 bin konut olmak üzere, 10 ilçede 60 bin konut olacak. Toplamda 200 bin konut inşa edilecek.



1 milyon kişilik yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400 bin lira (23 milyar 662 milyon 288 bin 401 Euro) olarak hesaplandı. Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması halinde maliyet de bu oranda artacak.



Okul, hastane, konutlar



Kitapçıkta; genel yerleşim yerleri, blok yerleşim yerleri, konutlar, spor alanları, okullar, hastaneler, hükümet ve emniyet konakları, cami, taziye evi, sağlık ocağı ve sanayi sitesi gibi yapılar tek tek görselle anlatıldı.

480 kilometrelik hat



Erdoğan’ın BM’de tarif ettiği ve gösterdiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor. 30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Ayn el Arab (Kobani), Telabyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’nda terörden arındırılan Cerablus ilçesi dışındaki yerleşimler, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunuyor.