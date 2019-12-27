MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında
ABONE OL
27.12.2019 - 14:34 | | DHA

İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında

İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Halit Ayar'ı bıçakladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakim karşısına çıktı.

İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren sanıklar hakim karşısında

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan mağdurlar da duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katıldı. Halit Ayar'ın ailesinin avukatı ve sanıklara barodan atanan avukat salonda hazır bulundu.

Gürcan Karakaş proje hakkında açıklamalarda bulunduTOGG CEO'su Gürcan Karakaş proje hakkında açıklamalarda bulundu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında?

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

Sıradaki Haber