Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattı durakları | Metro ne zaman açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tek yönde 70 bin kişiye hizmet verecek olan hattın toplu taşımada büyük fayda sağlayacağını belirterek, metronun ne zaman açılacağı hakkında konuştu.

KABATAŞ - MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy hattında buradaki kazı çalışmalarında karşılaşılan tarihsel bulgulardan dolayı, ne yazık ki biraz daha zamana ihtiyaç var. Mecidiyeköy-Mahmutbey hattımızı ise inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hizmete açacağız." diye konuştu.

KABATAŞ - MECİDİYEKÖY - MAHMUTBEY METRO HATTI DURAKLARI

Kabataş-Mahmutbey hattının toplam uzunluğu 24,5 kilometre. 19 istasyondan oluşan hat, tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip olacak,

Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar ilçelerinden geçecek.

Kabataş İstasyonu’nda, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ile Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’na entegre olacak yeni hat, Yenikapı-Mecidiyeköy Hattı ile de entegre olacak.

Öte yandan Karadeniz Mahallesi İstasyonu’ndan Habibler-Edirnekapı-Topkapı Hattı da entegrasyon noktalarından biri. Son entegrasyon ise Mahmutbey İstasyonu’dan Otogar-Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyat Metro Hattı ile olacak.