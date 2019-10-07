Kaç tane ara tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 Eğitim yılının ara tatil tarihlerini belirledi. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ara tatil, iki kez verilecek. Ara tatillerin ilki Kasım ayında olacakken, ikincisi Nisan ayında yaşanacak. Peki Ara tatiller hangi tarihte? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı ara tatil hakkında öğrenmek istediği bilgiler...

ARA TATİL NE ZAMAN?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN? KAÇ GÜN OLACAK?

İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında olacak. Ara tatil 5 gün sürecek, hafta sonu tatileriyle birlikte toplam 9 güne tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil de toplam 5 gün sürecek ve hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 güne tamamlanacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim yılının ilk yarıyılı 17 Ocak 2020 tarihinde bitecek ve 15 günlük tatil başlayacak.