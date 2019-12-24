Kadın 77. son bölümde yeni yıla girerken korkutan sürpriz... Kadın 78. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 77. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir? Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir. Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.



KADIN 78. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Kadın 78. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...