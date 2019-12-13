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Olay, dÃ¼n Ã¶ÄŸlen saatlerinde Ã‡atalpÄ±nar ilÃ§esi OrtakÃ¶y Mahallesinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re evinin Ã¶nÃ¼nde oynayan Ã–.A.E. adlÄ± erkek Ã§ocuk, Mehmet T. tarafÄ±ndan Ä±ssÄ±z bir yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã‡ocuÄŸu darp eden Mehmet T., cinsel istismarda bulundu. Eve dÃ¶nen Ã§ocuk ailesinin ihbarÄ± ile gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinceÂ Fatsa Devlet Hastanesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuk burada yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi Ordu Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

Ã‡ocuÄŸun ailesinin ÅŸikayeti Ã¼zerine jandarma ekiplerince soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Olay Ã¶ncesi Mehmet T.'nin mahallede gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ± Ã¼zerine, ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SuÃ§unu itiraf eden Mehmet T., jandarmadaki ifadesinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklandÄ±.Â

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