Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul projesi güzergahı neresi?

Kanal İstanbul için çalışmalar sürüyor. Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek olan Kanal İstanbul Projesi nedir? İşte Kanal İstanbul ile akıllardaki tüm soruların yanıtı...

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, şehrin Avrupa Yakası'nda hayata geçirilecek. Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu açılacak. Kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına değin kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak.

Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacaktır.

453 milyon metrekareye kurulması planlanan Yeni Şehir'in 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluşturmaktadır. Diğer alanlar 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekaresi ise ortak yeşil alanlara ayrılmıştır.

Projenin etüt çalışması iki yıl sürecek. Çıkartılan topraklar, büyük bir havalimanı ve liman yapımında kullanılacak, taşocaklarının ve kapatılan madenlerin doldurulması için yararlanılacak.

KANAL İSTANBUL DEPREM ETKİSİ YARATIR MI? BAKAN SOYLU PAYLAŞTI

Bakan Soylu, "Kanal İstanbul üzerinden deprem manipülasyonuyla siyaset yapmak, mesnetsiz ifadelerle milleti ürkütmek ve bilimi istismar etmek bu ülkenin iddialarına yapılan kötülüktür. Peki işin bilimsel gerçeği nedir?" değerlendirmesini yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından, Kanal İstanbul Projesi'nin defaatle depremle ilişkilendirilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yayımlama gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Projenin, yapılması planlanan bölgeye atfedilen deprem tehlike ve riskleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hayata geçirilme çalışmalarıyla birlikte gündeme sıklıkla getirilen Kanal İstanbul ve deprem ilişkisine atfedilen deprem tehlike ve riskleri doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

SUSUZ BIRAKMAYACAK!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili, “Montrö’deki hukuka herhangi bir zeval gelmeyecek.

“İstanbul sonsuza kadar yer altı ve yerüstü su kaynaklarını kaybedecek” diyenleri görüyoruz. Bu iddia kesinlikle bilimsel değil. İstanbul’un yıllık su tüketimi 1 milyar 60 milyon metreküp. Kanal İstanbul güzergahındaki su rezervini incelediğimizde bir Terkos gölümüz var. İkincisi Sazlıdere barajımız var. Kanal İstanbul, Terkos’un koruma alanına girmemekte. Terkos’un yıllık verimi yılda 133.9 milyon metreküp. Kanal İstanbul Projesi ile binde 2.5 oranında azalacak. Kanal İstanbul Projesi ile birlikte Sazlıdere Barajı’na baktığımızda İstanbul’un suyuna katkısı yılda 49 milyon metreküp. Kanal İstanbul sonrası bu katkı 19 milyon metreküpe düşecek. Bu da İstanbul’un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 8’idir. Terkos’u da eklediğinizde Kanalın İstanbul’un su rezervine katkısını yüzde 3 oranında etkilemekte. Sazlıdere’nin yüzde 61 kanal kapsamında kalacak ancak yüzde 39’unu koruyacağız. İstanbul’un susuz kalacağı etkisi teknik olarak da bakıldığında asılsız.