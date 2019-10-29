Kanser hastası Dilara Sığırcı, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Dilara Sığırcı'nın cenazesi, Selçuk Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra Merkez Camisi'ne getirildi.

Baba Mehmet Sığırcı, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Dilara Sığırcı'nın tedavisi için düzenlenen yardım kampanyasına öncülük eden Ahbap Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent ile çok sayıda dernek üyesi de katıldı.

Sığırcı'nın tabutuna sarılan dernek üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü.

Cenaze, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çamlık Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Sanatçı Haluk Levent, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilara'nın hastalığıyla çok mücadele ettiğini söyledi.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Levent, şunları kaydetti:

"Kardeşimizi son yolculuğuna uğurlamak için geldim. Ahbap Derneği olarak ailesinin yanında olacağız. Ailenin ekonomik durumu da iyi değil. Dilara, 5 yaşındaki kızı Asya'yı yalnız bırakmak istemiyordu. En büyük kaygısı buydu. Her seferinde 'Sadece Asya için yaşamak isterdim.' diyordu. Biz onun mirasını boş bırakamayız. Yarın babasıyla bir araya geleceğiz. Kızının geleceği ve eğitimini güzel şekilde yapabilmesi için elimizden ne gelirse yapacağız."

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konan Dilara Sığırcı, dün yaşamını yitirmişti.