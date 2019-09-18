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18.09.2019 - 15:00 | | DHA

Kardeşine istediği kız verilmeyince dehşet saçtı! 3 ölü, 3 yaralı

Hatay’da 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de ağır yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Kardeşine istediği kız verilmeyince dehşet saçtı! 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da Nihat Doğru, kardeşine istediği kuzeni Bilem Doğru (23), başka biriyle nişanlanınca, amcasının evini pompalı tüfekle bastı. Doğru, Bilem Doğru ile ağabeyi İbrahim Doğru (33) ve nişanlısı Mahmut Afsal'ı (28) öldürdü; amcası, amcasının eşi ve damadın annesini ise ağır yaraladı.

Olay, dün akşam merkez Antakya ilçesinin kırsal Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Doğru, 3 ay önce amcasının kızı Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra Bilen Doğru, Mahmut Afsal ile nişanlandı.

Düğün hazırlığı yapılırken, Mahmut Afsal, annesiyle birlikte dün nişanlısını ve ailesini ziyarete geldi. Aileler içeride otururken, bir süre sonra Nihat Doğru, pompalı tüfekle evi bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden, ardından da giriş kısmından içeriye peş peşe ateş açtı. Saldırıda Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Nihat Doğru'yu yakalamak için çalışma başlattı.

    Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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