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03.11.2019 - 16:19 | | DHA, AA

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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