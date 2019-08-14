Kastamonu'da facia! Peş peşe ölüme atladılar

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Kurban Bayramı tatili için Devrekani ilçesine gelen Kadıncıoğlu ailesi, Beyler Göletine gezmeye gitti. Bu sırada balık tutmak isteyen 20 yaşındaki Oğuzhan Kadıncıoğlu, gölette balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek düştü. Oğlunun gölete düştüğü gören anne Behice Kadıncıoğlu (42), peşinden atladı. Eşinin ve oğlunun boğulduğu gören baba Nihat Kadıncıoğlu (46) da ailesinin arkasından gölete atladı. Tüm çabalara rağmen Beyler Göletine düşen anne, baba ve oğul boğularak hayatını kaybetti.

Gölette boğulan aileyi, ilk olarak çevrede bulunanlar karaya çıkarttı. Ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede anne, baba ve oğullarının öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazelere, Devrekani Belediyesine ait cenaze aracıyla Devrekani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, ailenin yakınları, olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.

- "Sılaya gelip canlarını yitirmeleri çok üzücü"

Olay yerine gelen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın son gününde çok üzücü bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

Piknik yapmak ve balık tutmak için Fakılar köyündeki Beyler Barajı'na gelen aynı aileden 3 kişinin boğulduğunu belirten Altıkulaç, "3 kişi, anne, baba ve oğul. Tahminimize göre çocuk baraja düşüyor, baba da onu kurtarmak için baraja giriyor. Anne de onları kurtarmak için baraja atlıyor. 3'ü de yaşamlarını yitiriyorlar. Hepimizin başı sağ olsun, çok üzücü." diye konuştu.

"Çok acı bir olay yaşadık. Aynı aileden 3 kişinin olması, bayram vesilesiyle sılaya gelip canlarını burada yitirmiş olmaları çok üzücü. Bizi çok derinden yaraladı. İnşallah böyle olayları bir daha yaşamayız." ifadelerini kullanan Altıkulaç, baraj ve göletlere girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.