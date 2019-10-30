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30.10.2019 - 14:38 |

Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (Kaymakamlık sınavı) yerleri belirlendi. Kaymakamlık sınavına katılacak olan adaylar, kaymakamlık sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

Kaymakamlık sınavı giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

2019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2019-Kaymakamlık) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Peki kaymakamlık sınavı ne zaman?

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

019 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 09 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

 

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