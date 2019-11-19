Kız öğrencilerin sayısı artırılacak

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde, başta kız öğrenciler olmak üzere gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (BTMM) alanlarına yönlendirilmesi konusunda alt komisyon kuruldu. Komisyona bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Türkiye’de mesleki ortaöğretimde öğrenim gören 1.6 milyon öğrencinin 42.29’unun kız öğrenci olduğunu belirterek, “Bu camianın içerisinde kız öğrenci sayılarının da OECD ve Avrupa ortalamasına yakın olması bizi mutlu ediyor. Daha da artırılması yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Uzmanlar dinlendi

Yabancı ülkelerde var olan insan kaynağının daha etkin kullanılması amacıyla “Kızlar İçin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM for girls)” gibi kampanyalar yürütülüyor; başta kız çocukları olmak üzere gençlerin söz konusu alanlara yönlendiren politikalar üretiliyor. Türkiye’de nüfusun yarısını kadınların oluşturması nedeniyle TBMM’de bu yönde bir adım atıldı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde, başta kız çocukları olmak üzere, gençlerin Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarına yönlendirilmesi konusunda alt komisyon kuruldu.

Alt komisyon, kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönelmelerinde neler yapılabileceği konusunda alanında uzman isimleri, akademisyenleri ve STK’ları dinliyor. Kız çocuklarının söz konusu alanlarda başarılarını sağlamak için kurulan alt komisyon, bugüne kadar 14 toplantı gerçekleştirdi. Alt komisyona bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, özetle şunları kaydetti:

YÜZDE 42.29’U KIZ: Türkiye’de mesleki ortaöğretimde şu ana kadar öğrenim gören 1.6 milyon öğrenci var. Bu öğrencilerin bugün itibarıyla yüzde 42.29’u kız öğrenci. Türkiye’de mesleki ortaöğretim kurumlarında okullaşmada kız öğrencilerin oranı OECD ya da Avrupa ortalamasının birkaç puan altında.

BİZİ MUTLU EDİYOR: Türkiye’de mesleki ortaöğretim, 54 mesleki alanda, 200’e yakın dalda, yaklaşık 3 bin 500, 3 bin 600 mesleki okul ve kurum binasında eğitim vermekte. Yaklaşık 130-135 bin meslek öğretmenimiz var. Bu kapsamda da mesleki ortaöğretimde eğitimlerimiz devam ediyor. Büyük bir aileyiz, büyük bir camiayız, bu camianın içerisinde kız öğrenci sayılarının da OECD ve Avrupa ortalamasına yakın olması bizi mutlu ediyor.

YETENEK KEŞFİ: Liseye geçişte çocuklara veya ailelerine, çocuklarının hangi mesleki alanlarda becerikli olabileceğini gösterebilen genel beceri ve test seti oluşturduk. Öğrencilerinin 8’inci sınıfta, daha sonra da meslek lisesine geilgi, yetenek ve psikomotor mesleki becerilerini ölçerek onlara bir kılavuz, rehberlik, yönlendirme faaliyeti yapılıyor. Uygulama şu anda pilot düzeyde devam ediyor. Daha sonra yaygınlaşarak en azından 8’inci sınıf öğrencilerinin ilgilerinin olduğu alanları belirleyip aile ve çocuklara sunmak için rehberlik faaliyeti yapacağız.

‘Gurur verici’

Alt Komisyon Başkanı, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, “Yükseköğretim Kurulu, doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak üzere burs projesi başlattı” dedi. Bakbak, “2 bin 204 bursiyerin bin 324’ünü kızlar, 880’ini erkekler oluşturuyor. Kızların bu alanları tercih etmesi bakımından da gurur verici” dedi.