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16.08.2019 - 10:50| DHA

Korkunç kaza! 2 kiÅŸi öldü...

Sivas'Ä±n AkÄ±ncÄ±lar ilÃ§esinde, kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, Ã¶nce bariyerlere ardÄ±ndanÂ yol kenarÄ±ndaki istinat duvarÄ±na Ã§arparak, devrildi. Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Turgay Ã‡aÄŸdaÅŸ ileÂ eÅŸi Emine Berk Ã‡aÄŸdaÅŸ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Korkunç kaza! 2 kiÅŸi öldü...

Kaza, sabah saatlerinde, ilÃ§eye baÄŸlÄ± OrtakÃ¶y yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Turgay Ã‡aÄŸdaÅŸ yÃ¶netimindeki 34 TL 6520 plakalÄ± otomobil, D100 yolunda kontrolden Ã§Ä±kÄ±p,Â Ã¶nce bariyerlere ardÄ±ndanÂ yol kenarÄ±ndaki istinat duvarÄ±na Ã§arparakÂ devrildi.

Kazada sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Turgay Ã‡aÄŸdaÅŸ ve eÅŸi Emine Berk Ã‡aÄŸdaÅŸ, hayatÄ±nÄ± kaybetti.

AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan Ã§iftin cansÄ±z bedenleri, ihbarla gelen SuÅŸehri Belediyesi Ä°tfaiye AmirliÄŸi bÃ¼nyesindekiÂ arama-Â kurtarma ekiplerince Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Turgay Ã‡aÄŸdaÅŸ ile Emine Berk Ã‡aÄŸdaÅŸÂ Ã§iftinin cesetleri, otopsi iÃ§inÂ AkÄ±ncÄ±lar Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ünlü ismin uçaÄŸÄ± yol kenarÄ±na düÅŸtü!Ä°ki pilot ile ailenin bulunduÄŸu özel uçak yere çakÄ±lÄ±r çakÄ±lmaz alev aldÄ±, korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
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