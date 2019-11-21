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21.11.2019 - 12:00 |

KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 tercih kılavuzunu yayınladı. Başvurular 21-27 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmek isteyenler şimdi başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihleri nasıl yapılacak?

 

KPSS'den başarılı puan adaylar için yeni bir fırsat daha doğdu. ÖSYM ile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tercihlerinin başladığını belirtti. Yapılan açıklamada "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2019/6 Tercih Kılavuzu

 

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