Kontenjanların hepsi doldu! KPSS-2019/6 tercih sonuçları açıklandı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylar 21-27 Kasım tarihlerinde tercihte bulundu. KPSS-2019/6 için tercih yapanlar günlerdir sonuçları merak ederek "KPSS-2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyordu. ÖSYM müjdeli haberi az önce duyurdu.

KPSS 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerine göre ortaöğretimden 7 bin 701 tercih yaptı ve 82 kişi yerleşti. Ön lisans için 43 bin 26 kişi tercih yaparken 326 kişi yerleşti ve lisans için 72 bin 924 kişiden 1905 kişi boş pozisyonlara yerleşti.

KPSS-2019/6 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM saat 15.45'te yaptığı duyuruda "KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." diye belirtti.

SONUÇLARA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ



KPSS 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerine göre ortaöğretimden 7 bin 701 tercih yaptı ve 82 kişi yerleşti. Ön lisans için 43 bin 26 kişi tercih yaparken 326 kişi yerleşti ve lisans için 72 bin 924 kişiden 1905 kişi boş pozisyonlara yerleşti.