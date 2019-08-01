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01.08.2019 - 14:17

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KPSS sonuçları

KPSS'de sınav maratonu sona erdi. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2019 KPSS sınavları 14 Temmuz tarihinde başladı. 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen ÖABT sınavı ile son bulan sınav maratonunun ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü çevirdi. Peki KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2019 KPSS sonuçları

KPSS 2019 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM adaylara duyurdu. 14 Temmuz tarihinde Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı ile başlayan KPSS maratonunun ardından bir hafta sonra Alan Bilgisi testleri Öğretmen ve memur adayları tarafından çözüldü. Son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 28 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. KPSS 2019 sınav maratonunun sona ermesinin ardından adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözünü çevirdi. Peki KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.

 

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