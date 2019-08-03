Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram tatilini heyecanla bekleyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Kurban Bayramı için 9 günlük tatil beklentisi gerçekleşecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.

11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü

12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü

13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü

14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü

Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.