03.08.2019 - 20:55
Kurban Bayramı hangi gün başlıyor? Bayram tatili kaç gün oldu?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımız bir yandan kurban ibadetleri bir yandan da bayram tatili için arayışlarını sıklaştırdı. Peki merakla beklenen Kurban Bayramı hangi gün başlıyor ve bayram tatili kaç gün yapılacak?
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bayram tatilini heyecanla bekleyen vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinin kaç gün süreceğini merak ediyor. Kurban Bayramı için 9 günlük tatil beklentisi gerçekleşecek mi?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
10 Ağustos Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi.
11 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 1. günü
12 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 2. günü
13 Ağustos Salı Kurban Bayramı 3. günü
14 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 4. günü
Kurban Bayramı arefe günü ile birlikte 4,5 gün sayılıyor. Bu sene arefe ve 1. gün hafta sonuna denk geliyor. Toplamda 5 gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.