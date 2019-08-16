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16.08.2019 - 13:52| İHA

Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kuşların çarpmasıyla kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım otluk alanda yangına neden oldu. Ormanlık alana sıçrayan alevler, 5 hektarı kül etti.

Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı
Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı
Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı
Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli, orman yangını çıkardı
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İlçedeki Malkara-Hayrabolu karayolu üzerindeki Gürgen Bayırı mevkiinde kuşların çarptığı elektrik telleri koptu. Otluk alana düşen elektrik tellerinden çıkan kıvılcım, yangın çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormanlık alana sıçradı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği'ne ait 3 arazöz, Büyükşehir belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, 5 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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