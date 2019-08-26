KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başladı ve bu işlem bugün saat 23.59'da son buluyor. Henüz başvuru yapmayanlar "KYK Yurt başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap ararken başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise KYK yurt sonuçlarının açıklanma tarihini merak ediyor. İşte detaylar...

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DE BAŞVURABİLİYOR

KYK bünyesindeki yurtlarda kalmak için ara sınıf öğrencileri de başvurabilecek. 30 Haziran 2019 tarihinden önce herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran öğrenciler de (ön lisans, lisans) ara sınıf olarak 19-26 Ağustos tarihleri arasında yurt başvuru işlemlerini yapabilecek.

DAHA SONRA ALINACAK BAŞVURU TÜRLERİ

2019-2020 öğretim dönemi için 30 Haziran 2019 tarihinden sonra bir yükseköğrenim programına kayıt yaptıran/yaptıracak yatay/dikey geçiş öğrencileri, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile ülkemize kendi imkânları ile gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yurt başvuruları ileri bir tarihte alınacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

ÖĞRENİM BİLGİLERİ MUTLAKA KONTROL EDİLMELİ

Yurt başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması önem taşıyor. Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Bilgilerinde yanlışlık olmayan öğrenciler ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçları hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Sonuçların son müracaatların hemen ardından 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.