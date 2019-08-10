Lezzeti il sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ± Yemek iÃ§in bayramÄ± bekliyorlar

SÃ¼t, un, yaÄŸ, yumurta, susam ve 7 Ã§eÅŸit baharattan yapÄ±lan kÃ¼lÃ¼nÃ§e,Â bayramlarda Ã§ayÄ±n yanÄ±nda ikram ediliyor.

TatlÄ±, tuzlu ve susamlÄ± Ã§eÅŸitleriyle bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n gÃ¶zdesi olan buÂ kurabiyeye, yoÄŸun ilgi gÃ¶steriliyor. KadÄ±nlar tarafÄ±ndan evde de yapÄ±labilenÂ yÃ¶resel lezzet, mahalle fÄ±rÄ±nlarÄ±nda piÅŸiriliyor. Bayramlar dÄ±ÅŸÄ±nda da oldukÃ§aÂ fazla tÃ¼ketilen ve vatandaÅŸlarÄ±n vazgeÃ§ilmez lezzetleri arasÄ±nda yer alanÂ kÃ¼lÃ¼nÃ§e, TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok yerine de gÃ¶nderiliyor.

KÃ¼lÃ¼nÃ§e sipariÅŸlerine yetiÅŸmek isteyen ustalar, sÄ±cak havaya raÄŸmenÂ tesislerde yoÄŸun mesai harcÄ±yor. KÃ¼lÃ¼nÃ§e ustasÄ± Ahmet KÄ±yak, AA muhabirineÂ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada bayramda kÃ¼lÃ¼nÃ§e sipariÅŸlerine yetiÅŸmekte zorlandÄ±klarÄ±nÄ±Â sÃ¶yledi.

KÄ±yak, herkesin bu lezzeti tatmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, "KÃ¼lÃ¼nÃ§e,Â ÅžanlÄ±urfa'ya ait bir lezzet. Ramazan ve Kurban BayramÄ±'nda Ã§ok tÃ¼ketiliyor.Â KÃ¼lÃ¼nÃ§eyi misafirliÄŸe gelenlere Ã§ayÄ±n yanÄ±nda ikram ediyorlar. Ã‡ayÄ±n yanÄ±ndaÂ gÃ¼zel oluyor." dedi.

Ev kÃ¼lÃ¼nÃ§esi yaptÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ahmet KÄ±yak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÃ¼lÃ¼nÃ§e diÄŸerlerinde farklÄ±dÄ±r. Biz ev kÃ¼lÃ¼nÃ§esiÂ yapÄ±yoruz. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z normal pastahanelerde yapÄ±lan kÃ¼lÃ¼nÃ§eler gibi deÄŸil.Â Ã–nceden evde kadÄ±nlar, annelerimizÂ yapÄ±yordu. Åžimdi kimse yanaÅŸmÄ±yor. Her ÅŸeyÂ hazÄ±r geliyor. HazÄ±ra alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar. O yÃ¼zden biz ev kÃ¼lÃ¼nÃ§esi yapÄ±yoruz. Ä°stanbul'aÂ kadar gÃ¶tÃ¼ren oluyor. Ä°steyenlere kargo ile de gÃ¶nderiyoruz. Bayramda talep Ã§okÂ oluyor. Bu kÃ¼lÃ¼nÃ§eyi herkes tatsÄ±n, lezzeti baÅŸkadÄ±r."

Halil YÄ±ldÄ±z da yÄ±llar Ã¶nce SuruÃ§'ta dini bayramlardan Ã¶nce evlerdeÂ kÃ¼lÃ¼nÃ§e yapma telaÅŸÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat ÅŸimdilerde bunun bittiÄŸini dile getirerek,Â "KÃ¼lÃ¼nÃ§e ilÃ§emizde bayramlarÄ±n olmazsa olmaz lezzetleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. HerÂbayram alÄ±p eve gelen misafirlere Ã§ayÄ±n yanÄ±nda ikram ederiz. DiÄŸer tatlÄ±laraÂ gÃ¶re daha hafiftir. Bu yÃ¼zden yÃ¶re halkÄ± daha Ã§ok tercih ediyor." diye konuÅŸtu.

Â

Â