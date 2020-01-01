Libya’ya muharip unsur gidecek mi?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Libya’daki savaşta sıcak çatışmaya girip girmeyeceği tartışmaları sürerken, kulislerde Suriye Milli Ordusu (SMO) güçlerinin de Libya’da ön cephelerde savaşabileceği de iddia ediliyor.



Libya’da Türkiye’nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter arasındaki Trablus çevresinde çatışmalar sürerken, TSK’nın Libya’ya gönderilmesini içeren tezkere, önceki gün TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Libya’ya üç kuvvetten (hava, kara, deniz) asker gönderilmesinin önünü açan tezkere, yarın olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.



Deniz Yetki Sınırlandırma Anlaşması’nın geçerliliğini ve devamlılığını sağlamak için UMH’yi destekleyen Ankara, imzaladığı Güvenlik ve Askeri işbirliği anlaşmasıyla da UMH’ye askeri eğitim, danışmanlık, Ani Müdahale Kuvveti kurulumu, istihbarat alanında tecrübe aktarımı, Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, Libya’da eğitim üsleri tahsisi gibi konularda destek vereceğini kararlaştırdı. Bu adımlar, tezkereye giden süreci açarken, TSK unsurlarının, Libya’daki savaşta, muharip unsur olarak sıcak çatışmaya girip girmeyeceği tartışmaları gündeme geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhalefeti bilgilendirmek için yaptığı görüşmelerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Libya tezkeresiyle birlikte Türk askerinin sıcak bir çatışmada bulunmasından endişe duyduğunu söylemesi üzerine “Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Tezkere metninde asker gönderme gerekçeleri arasında “Libya UMH tarafından talep edilen desteği sağlamak” cümlesi de yer alıyor. Libya UMH İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye’den resmen hava, kara ve deniz desteği istendiğini açıklamıştı. Bu açıklamalar, Libya’ya gidecek TSK unsurlarının sıcak çatışmalara hazır olması gerektiği şeklinde yorumlandı.



SMO savaşacak mı?



Türkiye’nin, SMO unsurlarını Libya’ya götürdüğü ve Hafter’e karşı sahada kullanacağı da iddia edilmişti. Reuters’a konuşan dört üst düzey Türk yetkili, Türkiye’nin henüz Libya’ya Suriyeli muhalif savaşçı göndermediğini ancak bu konuda “değerlendirmelerin ve toplantıların yapıldığını” belirtti. Yetkililer, “bu yönde bir adım atılması konusunda bir eğilim var” ifadesini kullandı. Ancak henüz kaç savaşçının gönderilebileceği konusunda bir karara varılmadığı kaydedildi.



‘Suriye modeli’



Milliyet’in edindiği bilgilere göre kulislerde, “Libya’ya Suriye modeli”nin uygulanabileceği değerlendiriliyor. Buna göre Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında TSK ile birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin, Libya’da da TSK desteğiyle ön safta yer alabileceği belirtiliyor. Bu sayede TSK’nın sınır ötesi operasyonlarından elde ettiği tecrübenin yanı sıra Suriyeli savaşçıların deneyiminin de kullanılabileceği ifade ediliyor.



Hava harekâtı nasıl olacak?



Libya’ya yönelik olası operasyonda, Türk savaş uçaklarının Tunus’ta konuşlanacağı iddia edilse de, Tunus makamlarının bu konuya sıcak bakmadığı, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in üs vermek ya da topraklarını kullandırma seçeneklerine kapıyı kapattığı ileri sürüldü. Harekatların sürekliliği ve maliyeti açısından, Libya ve çevresinde TSK’ya bir üs verilmesi kritik görülürken, hiçbir ülkeye gerek kalmadan da Türk Hava Kuvvetleri’nin harekâtı yapabileceği değerlendiriliyor. Türkiye’nin Libya’ya en yakın üssü, yaklaşık 1700-1800 km. uzaklıktaki Dalaman Meydan Komutanlığı olarak öne çıkıyor. Uçuş rotasının uzunluğu göz önüne alındığında, F-16 ve F-4’lerin havada tanker uçak vasıtasıyla yakıt ikmali yaparak, Trablus çevresindeki Hafter hedeflerini vurabileceği görülüyor.