'Maksimum diyalog, maksimum ilişki'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine katılacağını belirterek, “Devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişkiden yanayız. Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor” dedi.

İmamoğlu, dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İBB işbirliğiyle başlatılan “kırtasiye seti” dağıtımını, Yenibosna Emir Sultan Ortaokulu’nda başlattı. Okuldan çıkışında gazetecilerin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını Ankara’ya davet etti. Gidecek misiniz?” sorusunu İmamoğlu şöyle yanıtladı:“Tabii ki. Neticede bizim bireysel bir talebimiz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı, bütün Büyükşehir Belediye başkanlarıyla, sanıyorum belediyelerin sorunlarını konuşmak için ya da tartışmak üzere bir toplantı daveti yaptılar. Elbette ki katılacağız. Elbette şehrimizin, aslında bütün büyükşehirlerimizin sorunlarını kendileriyle paylaşma imkanımız olacak. Dediğim gibi, biz, devletin her kademesinde maksimum diyalog maksimum ilişkiden yanayız. Neticede vatandaşımız hizmet bekliyor ama bizden ama merkezi hükümetten. Dolayısıyla işbirliğine ülkemizin her kademesinin ihtiyacı var. Biz bundan kaçınacak ya da buna set koyacak bir anlayışa asla sahip olmadık, olmayacağız da. Zaten anlamlı da değil. Daveti için teşekkür ederim.”