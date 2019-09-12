Marmara mercanları yeni mekânlarında

33 metre derinlikteki mercanlara dalanlar arasında oyuncu Özge Borak da vardı. Borak, “Mercanların korunması için görev herkese düşüyor” dedi.

Yaşama döndüler

3 yıl önce Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) tarafından gelecek nesillere zenginlikleriyle korunabilmiş bir Marmara Denizi bırakmak amacıyla hayata geçirilen “Denizler Yaşam Dolsun” projesi kapsamında, Türkiye’nin ilk mercan transplantasyonu gerçekleşmişti.

Tüm olumsuzluklara rağmen Marmara’da yaşamını sürdüren Akdeniz’e özgü sarı mercanların inşaat tozlarından etkilenmesi üzerine İstanbul Su Bilimleri Fakültesi bilim insanları, mercanları taşımıştı. Yassıada ve Sivriada açıklarından Neandros (balıkçı) adasına götürülen yaklaşık 300 mercandan 270’den fazlası özel yapışkan ve dikkatli çalışma ile hayata dönmüştü. Roche İlaç Türkiye tarafından desteklenen projenin geldiği aşama için yapılan son dalışa tiyatro ve sinema oyuncusu Özge Borak da katıldı. Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko, “Marmara’daki yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği için attığımız bu adımı ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

Projenin yürütücüsü İstanbul Üniversitesi Su bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Nur Topçu, “Bu canlıları oldukları yerden yaşayabilecekleri bir alana götürürken elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.