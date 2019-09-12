MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMarmara mercanları yeni mekânlarında
12.09.2019 - 07:50| GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Marmara mercanları yeni mekânlarında

Yassıada’da süren inşaat nedeniyle yaşam alanları yok olmak üzereyken bilim insanları tarafından Neandros adası açıklarına taşınan Marmara mercanları su altında görüntülendi.

Marmara mercanları yeni mekânlarında

33 metre derinlikteki mercanlara dalanlar arasında oyuncu Özge Borak da vardı. Borak, “Mercanların korunması için görev herkese düşüyor” dedi.

Yaşama döndüler

3 yıl önce Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK) tarafından gelecek nesillere zenginlikleriyle korunabilmiş bir Marmara Denizi bırakmak amacıyla hayata geçirilen “Denizler Yaşam Dolsun” projesi kapsamında, Türkiye’nin ilk mercan transplantasyonu gerçekleşmişti.

Tüm olumsuzluklara rağmen Marmara’da yaşamını sürdüren Akdeniz’e özgü sarı mercanların inşaat tozlarından etkilenmesi üzerine İstanbul Su Bilimleri Fakültesi bilim insanları, mercanları taşımıştı. Yassıada ve Sivriada açıklarından Neandros (balıkçı) adasına götürülen yaklaşık 300 mercandan 270’den fazlası özel yapışkan ve dikkatli çalışma ile hayata dönmüştü. Roche İlaç Türkiye tarafından desteklenen projenin geldiği aşama için yapılan son dalışa tiyatro ve sinema oyuncusu Özge Borak da katıldı. Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Natasa Klicko, “Marmara’daki yaşam çeşitliliğinin sürdürülebilirliği için attığımız bu adımı ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

Projenin yürütücüsü İstanbul Üniversitesi Su bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Nur Topçu, “Bu canlıları oldukları yerden yaşayabilecekleri bir alana götürürken elimizden geleni yaptık” ifadelerini kullandı.

 

KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncuları! İşte Şampiyon fragmanı

Şampiyon dizisinin konusu ve oyuncuları! İşte Şampiyon fragmanı

Dünyanın en büyük kuşu

Dünyanın en büyük kuşu

İstanbul Bienali Pera’da

İstanbul Bienali Pera’da

Opera ödülleri verildi

Opera ödülleri verildi

Sıradaki Haber