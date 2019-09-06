‘Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vakti’

Davetlilere hitap eden Erdoğan, kadınların birlikte mücadele etmesi gereken birçok konu olduğunu belirterek, “Maalesef son zamanlarda akla hayale sığmayacak şiddet olaylarına şahitlik ettik. Bu şiddet terörünün durdurulması gerekiyor” dedi. Erdoğan, şiddeti hayatın tüm alanlarından kaldıracak bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:



“Bir insanı caniye çeviren değer eksiklikleri neyse, bunlara odaklanmalıyız. Bizler Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bayram Veli’nin ayak izlerini bıraktığı bir yolu yürüyoruz. Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle, medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir.”



Emine Erdoğan, kadınlara bu noktada biraz daha fazla iş düştüğüne dikkat çekerek, “Neşet Ertaş ustanın dediği gibi, ‘Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu’. Kadın hayatın öğretmenidir, erkekler de onun rahleitedrisinden geçer. Bu anlamda toplumu inşa eden bizleriz” diye konuştu.