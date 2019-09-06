MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem‘Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vakti’
06.09.2019 - 07:50| ANKARA Milliyet

‘Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vakti’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen belediye başkanlarının eşleri ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan toplum gönüllüsü kadınlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

‘Medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vakti’

Davetlilere hitap eden Erdoğan, kadınların birlikte mücadele etmesi gereken birçok konu olduğunu belirterek, “Maalesef son zamanlarda akla hayale sığmayacak şiddet olaylarına şahitlik ettik. Bu şiddet terörünün durdurulması gerekiyor” dedi. Erdoğan, şiddeti hayatın tüm alanlarından kaldıracak bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bir insanı caniye çeviren değer eksiklikleri neyse, bunlara odaklanmalıyız. Bizler Yunus’un, Mevlana’nın, Hacı Bayram Veli’nin ayak izlerini bıraktığı bir yolu yürüyoruz. Anadolu toprakları şefkat, sevgi ve yüksek ahlaki değerlerle mayalanmıştır. Hal böyleyken bu topraklarda şiddet kök salamaz. İşte bu nedenle, medeniyet değerlerimizi yeniden hatırlama vaktidir.”

Emine Erdoğan, kadınlara bu noktada biraz daha fazla iş düştüğüne dikkat çekerek, “Neşet Ertaş ustanın dediği gibi, ‘Kadınlar insandır, erkekler insanoğlu’. Kadın hayatın öğretmenidir, erkekler de onun rahleitedrisinden geçer. Bu anlamda toplumu inşa eden bizleriz” diye konuştu. 

Alkollü sürücü polise zor anlar yaşattıNevşehir’de bu gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında kazaya karışan alkollü sürücü alkol muayenesine girmemek için denemediği yol kalmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4.3 milyon öğrenci uyum programında

4.3 milyon öğrenci uyum programında

Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

Okula başlangıç masrafı bin 190 TL

İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

İTÜ Camii’ni bugün Erdoğan açacak

‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

‘Dolandırılan da suçlu sayılabilir’

Sıradaki Haber