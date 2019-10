Mehmetçik’e dört bir yandan destek yağıyor

Yurdun dört bir yanından Barış Pınarı Harekâtı’ndaki Mehmetçik’e destek çığ gibi büyüyor. Birçok kentte Mehmetçik’e destek yürüyüşü yapılıp, asker selamı gönderilirken, asker için sütlü ekmek pişiren, moral mektubu yazan, kan bağışlayan ve para toplayan da var...

- Sivas’ın ilçelerinde harekâta ve Mehmetçik’e destek programları düzenlendi. Gölova’da kaymakamlığın organize ettiği yürüyüşe ilçe halkı ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken, Zara’da kaymakamlık binası önündeki programda ilçe halkı 22 bin 500 TL toplayarak TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Sivas’ta da bir grup engelli vatandaş da aralarında topladıkları bir miktar parayı TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışlamak üzere Sivas Valisi Salih Ayhan’a teslim etti.

Tepki selamı

- Antalyalılar, harekâttaki Mehmetçik’e destek için futbol karşılaşmasında asker selamı veren A Milli Takım’a UEFA’nın soruşturma başlatmasına tepki göstererek, kırmızı beyazlı takıma ve Mehmetçik’e asker selamı verdi.

- Manavgat’ta Türkiye Çiçekçiler Birliği (TÇB) tarafından organize edilen Geleneksel Çiçekçiliğin En’leri yarışmasında dereceye girenler, aldıkları toplam 6 bin TL’lik ödülü Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını açıkladı. Yardım 20 bin liraya ulaştı.

- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bir grup vatandaş toplanarak, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy eşliğinde tur atıp şehitlik ziyareti gerçekleştirdi ve dua ederek İstiklal Marşı okudu. Grup asker selamı vererek şehitlik anıtından ayrıldı. MHP Kağızman İlçe Kadın Kolları’ndan bir başka grup da partinin ilçe binasında Fetih Suresi okuyup dua etti.

- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin 41 noktasındaki billboardlara belediye personeli ile birlikte çektirdiği ve asker selamı verdikleri fotoğrafları astırdı. Gürkan, “Türkiye’nin en batı ucundan serhat şehri Edirne’den kahraman ordumuza selam göndermek istedik” dedi.

Maaşımızdan kesin’

- Kars, Erzurum ve Erzincan’da ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan demir yolu işçileri, gar önünde bir araya gelerek asker selamı verdi ve Türk bayrakları açtılar. Erzurum’da işçiler, her ay maaşlarından belirli miktarın TSK’ye gönderilmesi için TCDD Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdi.

- Karaman’da İlyas Küçüker İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencileri ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirdi ve dua ettiler.

- Bursa İnegöl’de Kocatepe Ortaokulu öğretmenleri ve 380 öğrencisi, okul bahçesinde toplanarak Mehmetçik’e asker selamı gönderdi.

- Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Verimli ortaokulu öğrencileri komando marşı okudu, asker selamı verdi.

- Bolu’da harekâta ve Mehmetçik’e destek için düzenlenen ve halkın ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Saadet Partisi İl Başkanı Veysel Çetinkaya ile Vatan Partisi, İşçi Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin il başkanları, Bolusporlu futbolcular ve yönetimi de katıldı.

Bir selam da THY’den

Türk Hava Yolları’nın pilot ve kabin görevlileri, Barış Pınarı Harekâtı’na destek amacıyla “Mehmetçiğe selam gönder” kampanyasına katıldı.

TEMAD’dan selam var

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, derneğin 35. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı açıklamada, “TSK’da görev yapmış ve emekli olmuş meslektaşlar olarak her zaman onların yanındayız, şu an belki buradayız ama gönlümüz onlarla ve her zaman destekçileriyiz” dedi. Ardından TEMAD üyeleri bir araya gelerek Mehmetçik’e asker selamı verdi.

Sağlıkçılar bölgeye gidiyor

Doktorundan hemşiresine, acil tıp teknisyeninden ambulans şoförüne, sağlıkçılar Barış Pınarı Harekatı’nda görev alabilmek için adeta sıraya girdi. Fırat’ın doğusunu terörden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatını duyar duymaz sınır bölgesinde görev almak için başvuru yapan acil tıpçılardan kimisi iznini yarıda bırakıp dönmek istedi, kimisi yeni doğmuş çocuğunu ardında bırakıp sınırda görev almak üzere dilekçe verdi.

Harekâtta destan yazan Mehmetçikle birlikte omuz omuza görev yapan sağlık ekipleri de, hazırladıkları video ile Türkiye’ye selam yolladı. Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan ve harekât süresince bölgede görev yapacak acil sağlık ekipleri, Türkiye’ye asker selamıyla “Sağlık personeli olarak askerimizin ve bölge halkımızın yanındayız” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Harekât bölgesinde görev yapan ve askerlerimize selam durarak desteklerini ileten sağlık personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kırgız desteği

Afganistan’ın Pamir Yaylası’ndan göç ederek 1982 yılında Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türkleri de bayraklarla harekâta destek vererek, gerekirse Mehmetçik’in yanında yer almaya hazır olduklarını bildirdi.

MEKTUP YAZDILAR

Adana Yüreğir İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Mehmetçiklere moral mektubu yazdı. Kahramanmaraş’taki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 160’ı Suriyeli 640 öğrenci de askerlere Türkçe ve Arapça mektup gönderdi.