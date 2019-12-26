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26.12.2019 - 13:57 | | DHA

'Mesih' olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı doğum günü olarak kutladı!

Düzce’nin Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı, Noel'i doğum günü olarak kutladı. Doğum günü kutlama görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, arkadaşları, "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledi.

'Mesih' olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı doğum günü olarak kutladı!

Düzce Aydınpınar köyünde oturan ve kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'nın, Noel'i doğum günü diye kutlama görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Hasan Mezarcı köyde oturan yakın akrabaları ile Mesih olduğuna inanan arkadaşlarıyla birlikte pasta keserken, çevresindekiler "İyi ki doğdun Mesih" diye şarkı söyledi.

Sehpanın üzerindeki tabaklarda ise çekirdekler görülürken, sosyal medyada, “Mesih de olsan o çiğdem çitlenecek hemşerim”, “Bir düzgün kuruyemiş alsaydınız, o ne çekirdek koymuşsunuz koskoca Mesih’in önüne” gibi yorumlar yapıldı.

 

    Yerli otomobilden yeni paylaşım.
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