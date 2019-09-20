20.09.2019 - 19:08 | | İHA
Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Çok kuvvetli olacak
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.