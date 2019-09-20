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20.09.2019 - 19:08 | | İHA

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı: Çok kuvvetli olacak

 

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) rüzgarın güneyli yönlerden bölgemiz genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğinden; ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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