Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış bekleniyor. Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, çevrelerinde aralıklarla etkili olması beklenen sağanak yağışın ardından parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olması beklenmiyor.

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel olarak sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın bu akşam saatlerinden itibaren Uşak, Isparta, Afyonkarahisar'ın kuzeyi, Kütahya'nın güneyi, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Eskişehir'in güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.