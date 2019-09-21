MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemMeteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor
21.09.2019 - 18:58 | | AA

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İnanılmaz görüntü! Akın akın geldiler...TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan Kaç yaşında?

Duygu Özaslan kimdir? Duygu Özaslan Kaç yaşında?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberler! Finlandiya modeli nedir?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son dakika haberler! Finlandiya modeli nedir?

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi: Karla karışık yağmur bekleniyor

Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yapmıştı... Gerçek ortaya çıktı

Kızına 'köpeksavar' kıyafeti yapmıştı... Gerçek ortaya çıktı

Sıradaki Haber